Vor einem Jahr war der damals 29-jährige Aktivist festgenommen und inhaftiert worden. Der Grund: Gegen den Journalisten, der seit 2015 in der Türkei lebt und Politikwissenschaften an der Technischen Universität des Nahen Ostens in Ankara studierte, bestand der Verdacht, einer terroristischen Organisation anzugehören - was Zirngast bis zuletzt vehement abstritt. In seinen Artikeln hatte sich der heute 30-Jährige immer wieder kritisch über die türkische Regierung geäußert, sah sich nach seiner Festnahme als politischer Gefangener, der sich keinen fairen Prozess erwartete. Österreichische und internationale Journalistenvereinigungen sahen die Anklage als politisch motiviert an.