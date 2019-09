Täter drohen: „Sie wissen, was am Ende passieren wird“

Das Mordkommando rund um Maher Abdulaziz Mutreb habe ihn außerdem zwingen wollen, eine Nachricht an seinen Sohn zu schicken: Dieser solle sich nicht sorgen, wenn er keine Nachricht von seinem Vater bekomme, so die Zeitung. Doch Khashoggi weigerte sich laut dem Bericht: „Ich werde nichts schreiben“, habe er geantwortet. Die Männer sprechen daraufhin eine Drohung aus: „Helfen Sie uns, damit wir Ihnen helfen können. Denn am Ende werden wir Sie nach Saudi-Arabien bringen. Und wenn Sie uns nicht helfen, wissen Sie, was am Ende passieren wird.“