185.000 Zuseher kamen am vergangenen Wochenende zur Airpower nach Zeltweg. Doch war es die letzte Flugshow dieser Art, gerade in Zeiten, in denen Klimaschutz Priorität Nummer 1 hat? Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer plädiert für eine Fortsetzung und verweist auf eine Studie, welche die Wichtigkeit für die Region unterstreicht.