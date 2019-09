Na bumm! Die Raiffeisenlandesbank präsentierte im Juni bereits die Entwürfe für die neue Zentrale, die bis 2025 am Ort des derzeitigen XXXLutz-Standorts in der Goethestraße entstehen soll. Doch jetzt könnte alles anders kommen. Denn der Möbelriese nimmt nun vom neuen möglichen Standort in der Hafenstraße Abstand.