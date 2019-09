„Die Aufnahme der gesamten Wörthersee-Strecke einschließlich der Knoten Klagenfurt und Villach in den leisen Schienenkorridor würde laute Güterwaggons ab 2024 endlich von der Südbahn verbannen“, so Landesrat Sebastian Schuschnig. Die Auswirkungen wären für die Anrainer deutlich hörbar: Der wahrgenommene Lärm würde sich für sie um die Hälfte reduzieren. Vor allem in den Nachtstunden sei eine Erleichterung zu erwarten.