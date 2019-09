Nicht schlecht haben Passanten wie auch Einsatzkräfte am Dienstag in der Schweizer Stadt Zürich gestaunt, als sich die Limmat gegen Mittag plötzlich schlagartig in einer eher giftig anmutendes Grün färbte. An der Qualität des Wassers lag das allerdings nicht, vielmehr dürften Umweltaktivisten ihren Teil zu dem „Farbenspiel“ beigetragen haben.