Immer mehr Migranten versuchen, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu kommen. Allein am Dienstag sind 86 Menschen in kleinen Booten aufgegriffen worden - ein neuer trauriger Rekord. Es seien auch Minderjährige unter ihnen gewesen, so das britische Innenministerium. Die Passage ist eine der weltweit meistbefahrenen Seewege, die Überquerung für Flüchtlinge sehr gefährlich.