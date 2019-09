Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht, dennoch ging die Meldung der französischen Zeitung „Le Parisien“, wonach Michael Schumacher bereits am Montagnachmittag mit einem Krankenwagen aus der Schweiz in die Pariser Georges-Pompidou-Klink gebracht worden war, um die Welt. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister hat bei einem schrecklichen Ski-Unfall am 29. Dezember 2013 in Méribel schwerste Kopfverletzungen erlitten, kämpft seither um die Rückkehr in ein normales Leben.