Montag, kurz vor Mitternacht, in den Katakomben des Stadion Stozice in Laibach: Österreichs Israel-Abordnung mit Sportdirektor Willi Ruttensteiner, Teamchef Andi Herzog, Tormann-Trainer Klaus Lindenberger und Mental-Coach Markus Rogan versuchte, die 2:3-Niederlage in Worte zu fassen. Viele Spieler hatten das Bedürfnis, Herzog in die Arme zu nehmen.