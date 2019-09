Volkswagen erweckt sogar beinahe den Anschein, dem Weihwasser namens Benzin und Diesel ganz abschwören zu wollen, jedenfalls bringen die Wolfsburger mit dem VW ID.3 das erste wirklich massentaugliche Elektroauto. Massentauglich, weil es bereits ab unter 30.000 Euro zu haben ist (was grob einem ähnlich ausgestatteten Golf mit 150-PS-Verbrenner entspricht) und in jeder Hinsicht ein vollwertiges Auto ist, also was Platz, Sicherheit, Ausstattung und sogar Reichweite betrifft. Bis zu 550 Kilometer (WLTP) sind drin, dann allerdings zu einem höheren Preis. Drei Akkus stehen zur Wahl: Zum Marktstart im Sommer 2020 gibt es den für 420 Kilometer, der ganz große sowie der kleine für 330 Kilometer kommen später. Ein 150 kW/204 PS starker Elektromotor vor der Hinterachse treibt die Hinterräder an. Das Format entspricht in etwa dem Golf, das Raumangebot ist besser.