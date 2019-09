Die Überraschung hält sich leider in Grenzen: Salzburg ist ein teures Pflaster! Stolze 15,40 Euro kostet der Quadratmeter einer Neuwohnung in unserer Stadt durchschnittlich! Damit liegt Salzburg in Österreich auf dem zweiten Platz. Nur in Innsbruck müssen Mieter tiefer ins Portemonnaie greifen: Sie zahlen 17,50 Euro.