Die Organisation Rouge Direct, die gegen Homophobie in den französischen Stadien kämpft, forderte Le Graet bei Twitter umgehend zum Rücktritt auf. Sprecher Julien Pontes forderte zudem „eine sehr entschlossene Reaktion“ vom Büro des Staatspräsidenten Emmanuel Macron und von Sportministerin Roxana Maracineanu. Diese erinnerte Le Graet an dessen Verantwortung an der Verbandsspitze „im Kampf gegen alle Formen der Diskriminierung“.