Einer der letzten Bahnübergänge in Klagenfurt ist so gut wie Geschichte. Im Stadtsenat wurde die Vereinbarung zwischen der Stadt und den ÖBB, in Waidmannsdorf eine Unterführung zu bauen, einstimmig abgesegnet. Die Planung wird rund 120.000 Euro kosten. Der Umbau am Südring bei der Rosentalerstraße lässt noch auf sich warten.