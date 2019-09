Die Hochform unseres EM-Dritten hält also weiter an. Am Freitag hatte er gerade beim Finale der Diamond League in Brüssel den zweiten Platz belegt. Jetzt dieser grandiose Sieg! Und eine grandiose Weite. Vor 20.000 Zuschauern im Dinamo National Stadion hatte er zudem drei weitere Würfe über 65 m. Und zwar mit 65,25 m, 65,36 m und 65,45 m.„ Die Serie war ein Hammer! Ich bin so großartig drauf“, jubelte Luki nach seinem Sensationssieg.