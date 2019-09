Wie berichtet, hatte der Busfahrer den Achtjährigen, der zusammen mit seinem Bruder (7) in den bis dato einzigen Bus in Richtung Schule eingestiegen war, kurzerhand wieder vor die Tür gesetzt. Der Grund: Das Fahrzeug sei voll. Laut VOR-Sprecher Georg Huemer hatte der Fahrer der Linie 458 wohl angenommen, dass der Schüler in den nächsten Bus, der nur eine Minute später kommen sollte, einsteigen würde. Das sei aber einem Kind jedenfalls „nicht zuzumuten“, zumal der Bub bei der Aktion auch von seinem älteren Bruder getrennt worden war.