Auffallende Goldzähne und Narben

Lange fehlten Hinweise auf die etwa 165 Zentimeter große und 46 Kilo schwere, schlanke Frau, die Kleidungsstücke der Marke H&M in der Größe XS trug. Auffallend waren die vielen Goldzähne und Narben am rechten Oberarm und am rechten Unterarm.