Tausende Fans der Fußball-Nationalmannschaft Hongkongs haben mit lauten Buhrufen auf das Abspielen der Nationalhymne Chinas vor einem Match ihrer Mannschaft reagiert. Die Anhänger drehten dem Spielfeld vor der Partie gegen den Iran in der WM-Qualifikation am Dienstag in Hongkong zudem den Rücken zu.