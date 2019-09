Damit steigt die Zahl der Rücktritte und Entlassungen in Trumps Kabinett weiter. Bei seinem Amtsantritt versprach Trump, nur außergewöhnliche Mitarbeiter in seine Regierungsmannschaft zu berufen. Doch in den zweieinhalb Jahren Amtszeit hat es unter seiner Führung schon Dutzende Rausschmisse, Personalwechsel und Rücktritte gegeben. So feuerte er Justizministerin Sally Yates, offiziell vor allem wegen ihres Widerstands gegen seine Einwanderungspolitik. Nach nur 23 Tagen im Amt musste sein erster Sicherheitsberater Michael Flynn wegen der Russland-Affäre gehen.