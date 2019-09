Auf den Tag genau 100 Jahre nach der Unterzeichnung des Staatsvertrags von Saint Germain am 10. September 1919 standen am Dienstag Tirols Landeshauptmann Günther Platter und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher im Hof des Landhauses und reichten sich die Hände. Sie taten es auf einem schwarzen Teppich. Ein Symbol der „Unrechtsgrenze“ – wie es Platter später an diesem Tag ausführte –, die seit 100 Jahren die Nord- und Südtiroler trennt. Sie taten es vor der Euregio-Fahne. Ein Symbol dafür, dass Tirol in einem vereinten Europa wieder zueinander gefunden hat.