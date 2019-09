2K Games feiert die Veröffentlichung des waffenstrotzenden Shooters „Borderlands 3“ am 13. September mit einem pompösen Launch-Trailer, der vor Action nur so trieft. Darin werden die Helden des im unkonventionellen Comic-Look gehaltenen Shooters näher vorgestellt und auch einige der unzähligen Waffen, die im Spiel geschwungen werden dürfen, sind zu sehen. „Borderlands 3“ kommt auf PC, PS4 und Xbox One.