„Nichts geht mehr!“, hieß es am 3. September nicht nur an heimischen Casino-Tischen, sondern auch in steirischen Arztpraxen. Am späten Nachmittag legte eine Computerpanne das E-Card-System lahm - just zur so genannten Tagesrandzeit, als gerade Hunderte Ärzte mit GKK-Vertrag berufstätige Patienten in ihren Ordinationen betreuten.