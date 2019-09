„Krone“: Worauf kommt es bei einem Wettbewerb an?

Baumkirchner: Es gibt verschiedene Disziplinen: Trial, Speed Trial, Paletten Hochsprung und Weitsprung. Beim Trial muss man so viele Hindernisse wie möglich in einer Stunde und 45 Minuten absolvieren. Beim Hochsprung bin ich aus dem Stand 1,18 Meter auf eine Palette gesprungen und beim Weitsprung zwei Meter und 50 Zentimeter weit. Es gibt auch noch Einrad Downhill-Rennen, da fahren wir die gleichen Waldstrecken wie mit dem Mountainbike.