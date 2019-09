So reifte im 26-Jährigen rasch der Entschluss, seine Karriere fortsetzen zu wollen. „Ich habe mir gesagt: So kann ich nicht aufhören!“ Im kommenden Winter muss er zwar zuschauen, doch sein Kampfgeist ist ungebrochen. „Ich werde mir alle Rennen anschauen, kann auch daraus lernen. Und bei der WM in Oberstdorf will ich wieder angreifen!“