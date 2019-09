„Habe auf Gefahr hingewiesen“

Was war passiert? Zwei Monteure wurden 2017 losgeschickt, um in Riedenberg alte Freileitungen abzubauen. „Es ging um die Leitungen und Ständer auf Häusern“, sagt der Betriebsleiter. Bekannt war, dass in einem Feld drei alte Masten stehen, bei denen die Salzimprägnierung ihre Wirkung eingebüßt hatte und bei denen Instabilität absehbar war. „Auf diese Gefahr habe ich in einer Besprechung hingewiesen“, beteuerte der Betriebsleiter. Und stets sei gesagt worden, dass diese Masten erst abgebaut werden, wenn der Bauer das Feld rundherum gemäht hat.