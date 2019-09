Die Archäologen sind begeistert, der Grundbesitzer wird es weniger sein. Nachdem ein Baggerfahrer, wie berichtet, am Wochenende in Pucking in Oberösterreich Knochenreste ausgebuddelt hatte, steht nun fest: Hier befand sich ein tausend Jahre alter Friedhof aus dem Frühmittelalter. Die uralten Gebeine werden nun ausgegraben.