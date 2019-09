Egal ob Jeans oder Tracht

Die Themen will man jedoch nicht nur auf Tracht, Blasmusik und andere Brauchtümer einschränken. „Ob am Berg, ob im Tal, ob in Tracht, ob in Jeans “ - das sei zweitrangig, sagt Monika Primas, Geschäftsführerin der Volkskultur Steiermark, „wir wollen nicht eng denken, sondern aufmachen“. Erlaubt ist also alles, was gefällt. Auch Gäste, die die Steiermark besuchen, sind dazu eingeladen, ihre Eindrücke zu teilen.