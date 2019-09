Die diesjährige Strecke ist ident mit der aus dem Vorjahr. Und wird wieder für spannende Überholmanöver und spektakuläre Sprünge sorgen. Nach dem Start geht es die Hartiggasse runter auf den Freiheitsplatz, danach biegen die Teilnehmer in die Hofgasse ein und fahren weiter in die enge Sporgasse. In diesem Streckenabschnitt fällt häufig die Entscheidung - danach heißt es nämlich noch einmal die letzten Kräfte zu sammeln und sich die beste Position für den Zielsprint zu sichern. „Es wird ein würdiges Weltcupfinale. Für die Zuschauer ist es so interessant, weil man mitten in der Innenstadt durch enge Gassen und über große Plätze fährt und die Zuschauer hautnah dabei sind“, erklärt Felix Felberbauer, einer der beiden Organisatoren.