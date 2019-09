Es führt kein Weg vorbei

„An der Digitalisierung führt kein Weg vorbei, auch nicht für die Senioren. Wir möchten die Generation 60Plus auf dem digitalen Weg in die Zukunft begleiten“, so Alt-LH und Landesobmann des oberösterreichischen Seniorenbundes Josef Pühringer, der seine Altersgenossen ins Gebet nimmt: „Die Digitalisierung wird entscheidend dafür sein, wie und ob Senioren am sozialen Leben teilhaben können. Deshalb fordern wir Coaches, die auf niederschwelliger Ebene den Leuten beim Einstieg helfen.“