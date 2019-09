Ausrede nach Fehltritten: „Ich habe das nicht gewusst“

Von Ex-Caritas-Präsident Franz Küberl setzt es sogar eine Rote Karte für das andauernde „Ich hab es nicht gewusst“: In der letzten Zeit ist es zu auffälligem Gedächtnisschwund bei Politikern mehrerer Parteien, zuletzt unter anderem bei Dornauer (SPÖ), Stenzel (FPÖ) und Wöginger (ÖVP), gekommen. Das ist kein Einzelfall mehr. Nein, da geht es um bereits auffällige politische Zerfallserscheinungen. Wenn Menschen in öffentlichen Funktionen nicht mehr in der Lage sind, im Falle einer politischen Aktivität das Umfeld, in dem man seine politische Botschaft anbringen will, zu erkennen, ist das ein gewaltiges Problem.