Dieser Klub weiß nicht nur wegen des heuer geschafften Aufstiegs in die 1. Klasse Mittewest, wie sich das Gewinnen anfühlt! Vor allem Ende November brandet beim SV Eberschwang jährlich Jubel auf. Schaffte man doch das Kunststück, bei der „OÖ-Krone“-Kickerwahl 19 Jahre in Folge seine Klasse zu gewinnen! Weshalb mit Philipp Manetsgruber, Stefan Pilz, Fabian Mayr, Gerold Huemer, Patrick Dallinger, Gregor Bauinger und Dominik Hartl bereits sieben Kickerwahl-Sieger in der „Ersten“ spielen! „Wir sammeln jedes Jahr für jemand anderen. Es kommt immer der an die Reihe, der am längsten beim Klub ist“, erklärt Obmann Helmut Berger.