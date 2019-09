Alles fing mit einem Drohanruf an. In einem Fast-Food-Lokal in der Innsbrucker Altstadt sei eine Bombe platziert, die in absehbarer Zeit hochgehen werde. Weiters behauptete der männliche Anrufer, dass er zwei Geiseln in seiner Gewalt und eine von ihnen durch einen Kopfschuss getötet habe. Spezialisten der Polizei konnten das Handy des Anrufers orten - und zwar in Wildschönau, im Bereich Oberau, knapp 75 Kilometer von Innsbruck entfernt.