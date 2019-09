In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am Morgen des 11. September 2001 entführen islamistische Terroristen in den USA vier Passagierflugzeuge - kurz vor 9 Uhr Ortszeit schlägt die erste der Maschinen im Nordturm des World Trade Center in New York ein, das 9/11-Terrordrama nimmt seinen Lauf. Ein Blick in unser Archiv zeigt aber auch Positives: Mit der TV-Erstausstrahlung von „Kasperl und Pezi“ beginnt am 11. September 1957 die Erfolgsgeschichte der weltweit ältesten Fernsehsendung für Kinder.