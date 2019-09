Nach dem Anschlag mit Molotowcocktails auf die Landesgeschäftsstelle der FPÖ Niederösterreich in der Nacht auf den 12. August und einer Attacke mit einem Brandsatz am vergangenen Wochenende auf die FPÖ-Bezirkszentrale im steirischen Feldbach meldet nun auch die FPÖ Wien einen Angriff auf ein Vereinslokal: In Rudolfsheim-Fünfhaus hätten bisher unbekannte Täter die Scheiben des FPÖ-Lokals „mit Symbolen und Parolen, die eindeutig der linksextremen Szene zuzuordnen sind“, beschmiert, heißt es am Dienstag von der Partei.