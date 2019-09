Einmal wieder zum Gedankenaustausch in der Heimat sein: Der Weltbund der Auslandsösterreicher lud seit Donnerstag zum Treffen in Eisenstadt. Gestern wurde in diesem Rahmen Markus Bugnyár aus Pama im Schloss Esterházy von Präsident Jürgen Em zum Auslandsösterreicher des Jahres ernannt. Bugnyár leitet seit 2004 das Österreichische Pilger-Hospiz zur Heiligen Familie in der Altstadt Jerusalem. Das weit über die Staatsgrenzen hinaus bekannte Gästehaus ist jedes Jahr Anlaufstelle für 60.000 Besucher.