Es duftet, dampft und knistert wie seit dem Mittelalter in der uralten Rauchkuchl des Schwaigerlehen-Berngarten-Hofes in Stuhlfelden. Denn schon vor Jahrhunderten schwangen Theresia Bachers Ahnen exakt an diesem Herd ihre Kochlöffel, befüllten gusseiserne Töpfe und schöpften Suppen! Die gute Theresia hat die Gerichte von damals freilich verfeinert. Dass die rüstige Oma mit Almbutter von nahen Bergweiden zaubert, ist nur eine kulinarisch-klimafreundliche Besonderheit. Denn selbstverständlich kommen Speck, Rindfleisch und mehr von örtlichen Bauern.