Die Wachau, eine der schönsten Kulturlandschaften Europas, wird auch 2019 wieder zum Hot Spot der nationalen und internationalen Musikszene. Am 20. und 21. September wird die Gemeinde Rossatz Schauplatz der 8. „Starnacht aus der Wachau“.Vor der traumhaften Kulisse der sagenumwobenen Ruine Dürnstein werden Stars aus Schlager, Pop, Rock & Co die Wachau erleuchten. Spielen Sie mit und gewinnen Sie mit der „Krone“ VIP-Tickets für Tag 1 der Starnacht aus der Wachau am Freitag, 20.9. inkl. Zutritt zum exklusiven Side Event der Starnacht, der „Seitenblicke Party“ im Schloss Dürnstein!