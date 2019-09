Gleich zu Beginn der Diskussion verteidigte FPÖ-Sicherheitssprecher Jenewein die Rede von Ursula Stenzel am letzten Wochenende: „Das, was sie gesagt hat, geht vollkommen in Ordnung, der Fackelzug war außerdem nicht von den Identitären organisiert.“ Dieses Verbot sei zudem ein „Schattenthema, bei dem die FPÖ in ein Eck gestellt wird“. Die ständig von der FPÖ verlangten Distanzierungen seien laut Jenewein „lächerlich“.