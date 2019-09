50,27 Prozent für ÖVP im Jahr 2015

2015 hatten die Gemeinderatswahlen am 25. Jänner stattgefunden. Die ÖVP und ihr nahe Listen erreichten damals 50,27 Prozent der Stimmen, die SPÖ und Listen exakt 31 Prozent. Jeweils ebenfalls samt Listen waren auf die FPÖ 7,75 Prozent, auf die Grünen 4,50 und auf die NEOS 0,89 Prozent entfallen. „Sonstige“ hatten 5,61 Prozent erreicht. Von den 11.725 Mandaten im Land gingen 6694 an die ÖVP, 3475 an die SPÖ, 670 an die FPÖ, 309 an die Grünen, 36 an die NEOS und 541 an „sonstige Listen“.