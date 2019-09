Österreichs EU-Kommissar Johannes Hahn wird künftig einem der wichtigsten Ressorts in Brüssel vorstehen: Er steigt vom Erweiterungs- zum Budgetkommissar auf, wie am Dienstag bekannt wurde. In der heimischen Polit-Landschaft reagierte man rundum mit Zufriedenheit auf die Entscheidung der künftigen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Außenminister Alexander Schallenberg gratulierten etwa zum „ausgewogenen Personalvorschlag“. Mit dem Dossier „Budget und Administration“ komme Hahn eine „verantwortungsvolle Rolle“ zu.