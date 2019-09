Moskau: „Gehört eher in den Bereich der Schundliteratur“

Der Kreml bestätigte inzwischen, dass ein angeblicher US-Spion in der russischen Präsidialverwaltung gearbeitet hat. „Ich weiß nicht, ob er ein Agent war oder nicht. Ich kann nur bestätigen, dass er für die Präsidialverwaltung gearbeitet hat“ und „2016 oder 2017“ entlassen wurde, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag.