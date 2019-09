Hass im Netz wird zum Thema im Wiener Rabenhof

Es ist also an der Zeit, sich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen, sodass der Plot in Oppitz Buch nicht doch zur Realität wird und die Hassposter nicht von bösen Kommentaren zu graufenhaften Taten wechseln. Was dann passiert, präsentieren am 17. September Klaus Oppitz und Schauspielerin Katharina Strasser bei der Lesung von „Die Hinrichtung des Martin P.“. Der Abend ist auch gleichzeitig die Saisoneröffnung des Literatursalons im Gemeinbau im Rabenhof Theater im 3. Bezirk.