Neben den bekannten Standpunkten in Sachen Bekämpfung der illegalen Migration und dem Festhalten an der „konsequenten Umsetzung“ der Mindestsicherung neu - denn diese habe das Sozialsystem gerechter gemacht und müsse jetzt „exekutiert“ werden -, will der ehemalige Bundeskanzler auch eine Taskforce „Sozialleistungen“ für Zuwanderer implementieren. In dieser sollen alle sozialen Leistungen erfasst, besser vernetzt und so potenzieller Missbrauch identifiziert werden. Bei 130.000 Kindern gehe die Familienbeihilfe derzeit ins Ausland, so Kurz: „Und für uns ist schwer festzustellen, ob es diese Kinder überhaupt gibt.“