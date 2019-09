Illegale Müllablagerungen bringen in den Gemeindebauten viele Mieter auf die Palme. Mit Planquadraten versucht Wiener Wohnen für mehr Sauberkeit in den Wohnhausanlagen zu sorgen. Zu tun gibt es genug, wie der „Krone“-Lokalaugenschein bei einem Aktionstag in der Großfeldsiedlung beweist.