Die Polen treten zeitgleich in Lettland und gegen Nordmazedonien an. „Wenn wir beide Spiele gewinnen, sind wir in einer guten Position, dass wir es zur EM schaffen“, meinte Lewandowski. Mit den jüngsten Auftritten in Slowenien (0:2) und gegen Österreich war er nicht zufrieden. „Das ist nicht unser Potenzial“, betonte der 31-Jährige, der in 108 Länderspielen für Polen 57 Tore erzielt hat. Gegen das ÖFB-Team ließ er in der ersten Hälfte - für ihn untypisch - eine Großchance per Kopf aus.