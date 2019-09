Schweizer Ermittler haben ihre Bürger in Vorarlberg ausspioniert - allerdings ohne österreichische Behörden davon in Kenntnis zu setzen. Bei der „Aktion Knobli“ legte sich die Polizei in Zivil vor Fachgeschäften auf die Lauer, die Marihuana-Produkte wie Hanfsamen und Zubehör für die Zucht verkaufen. Diese Waren, die in Österreich erlaubt sind, sind in der Schweiz verboten. An der Grenze schnappte die Falle für Cannabis-Fans schließlich zu …