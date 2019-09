800.000 Menschen nehmen sich pro Jahr weltweit das Leben - das ist alle 40 Sekunden eine Person, die auf diese vermeidbare Weise stirbt. Diese besorgniserregende Zahl teilte die Weltgesundheitsorganisation WHO, die die Vorbeugung von Selbsttötungen als eines ihrer wichtigsten Ziele sieht, im Vorfeld des Welttages der Suizidprävention am Dienstag mit. Selbstmord ist auch in der medialen Berichterstattung ein heikles Thema, denn sensationsträchtiges Berichten kann weitere Suizide auslösen. Berichte mit konstruktiven Bewältigungsmöglichkeiten einer sogenannten suizidalen Krise führen allerdings zu einem Rückgang von Selbstmorden, wie Studien belegen. Dazu wird in Wien erstmals der österreichische „Papageno-Medienpreis“ verliehen.