In der Steiermark arbeitet man aktuell an der Novellierung des Baugesetzes. Gibt es positive Signale in Ihre Richtung?

Ich habe an alle Parteien eine ganze Liste an Ideenvorschlägen geschickt. Landesrat Hans Seitinger war der einzige bislang, von dem eine Reaktion kam. Er kann sich vorstellen, Wohnbauförderungen künftig an die verpflichtende Errichtung von Fotovoltaik-Anlagen zu koppeln.