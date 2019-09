Das staunten die Beamten nicht schlecht: Alles andere als nüchtern, dafür aber mit seiner Familie im Wagen ist am Montagabend ein Rumäne zur Erledigung von Formalitäten bei der Hamburger Polizei vorgefahren. Bereits im Eingangsbereich der Wache sei bei dem 28-Jährigen ein deutlicher Alkoholgeruch aufgefallen, berichtete die Polizei am Dienstag. Ein sofort in die Wege geleiteter Atemtest ergab 2,83 Promille.