Begünstigung eigener Dienste im Visier

„Ich bin überzeugt, dass vieles davon seinen Weg in deutsches und europäisches Wettbewerbsrecht finden wird“, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Er kündigte an, die „nicht grundstürzenden“ Reformvorschläge zügig zu prüfen und danach bei der neuen EU-Kommission vorstellig zu werden. Die Experten um Wambach empfehlen konkret, marktbeherrschenden Online-Plattformen mit bestimmten Mindestumsätzen oder -nutzerzahlen per Verordnung Verhaltensregeln aufzuerlegen. Sie fordern, solchen dominanten Online-Plattformen die Begünstigung eigener Dienste im Verhältnis zu Drittanbietern zu untersagen, soweit diese nicht sachlich gerechtfertigt sind.