Die künftige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gibt am Dienstag die Verteilung der Fachressorts in der Brüsseler Exekutive bekannt, am Montag hatte sie bestätigt, dass ihr Team aus 13 Frauen und 14 Männern besteht. In der EU-Kommission stellt jeder Mitgliedsstaat einen Kommissar.